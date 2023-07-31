Bakanlık verileri açıkladı: Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde 14.76!

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de toplam işçi sayısı 16 milyon 413 bin 359 olurken, sendikaya üye olan işçi sayısı 2 milyon 241 bin 940 oldu. İşçinin sendikalaşma oranı yüzde 14.76'da kaldı. Sendikalaşmanın en fazla olduğu işkolu yüzde 58 ile "Genel İşler" olarak kaydedildi. Sendikalaşmanın en az olduğu sektör ise yüzde 3.3 ile 'İnşaat' işkolu oldu.

birgun.net

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'de sendikalaşma oranının yetersizliğini gözler önüne serdi.

Bakanlığın, "6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın tebliğinde işkollarındaki çalışan sayıları ve sendikalaşma oranlarına yer verildi.

Bakanlığın verisinde toplam işçi sayısı 16 milyon 413 bin 359 olarak kaydedilirken, sendikaya üye olan işçi sayısı 2 milyon 241 bin 940 oldu. İşçinin sendikalaşma oranı yüzde 14.76'da kaldı.

Buna göre, genel hizmetler Türkiye'de sendikalaşmanın en fazla olduğu işkolu oldu. "Genel İşler"deki sendikalaşma oranı yüzde 58 olarak görüldü.

Genel hizmetleri yüzde 39.2 ile 'Sağlık ve Sosyal Hizmetler', yüzde 34.1 ile 'Banka, Finans ve Sigorta', yüzde 32.8 ile 'Savunma ve Güvenlik', yüzde 31.1 ile 'Enerji' ve yüzde 26,7 ile 'İletişim' işkolları takip etti.

EN DÜŞÜK SENDİKALAŞMA ORANI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Türkiye'de sendikalaşmanın en düşük olduğu sektör ise 'İnşaat' işkolu oldu. İnşaat sektöründe sendikalaşmanın oranı yüzde 3.3'te kaldı.

Diğer işkollarındaki sendikalaşma oranları ise şöyle oldu:

>> Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık - %22,2

>> Çimento, Toprak ve Cam - %20,2

>> Madencilik ve Taş Ocakları - %20

>> Metal - %18,3

>> Gıda Sanayii - %13,4

>> Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç - %11,3

>> Taşımacılık - %10,7

>> Dokuma, Hazır Giyim Deri - %8,8

>> Ağaç ve Kağıt - %8,1

>> Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk - %8,1

>> Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar - %7,5

>> Konaklama ve Eğlence İşleri - %4,4