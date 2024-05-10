Bakanlık verileri: İstanbul'a mart ayında gelen yabancı sayısı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,22'lik artışla 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçi İstanbul'a geldi. Mart ayında Arap ülkeleri içerisinden İstanbul’a gelen ziyaretçi sıralamasında ise Cezayir birinci sırada yer aldı.

İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısı, 2024 yılının ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,22'lik artışla 3 milyon 766 bin 718 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, İstanbul, mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 artışla 1 milyon 309 bin 200 daha fazla yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye’ye ilk 3 ayda gelen 7 milyon 42 bin 850 yabancı ziyaretçi sayısının yarısından fazlasını ağırlayan İstanbul’u, mart ayında en çok Ruslar, ikinci sırada da İranlılar tercih etti.

ARAP ÜLKELERİ ARASINDA CEZAYİR İLK SIRADA

Mart ayında Arap ülkeleri içerisinden İstanbul’a gelen ziyaretçi sıralamasında ise Cezayir birinci, Irak ikinci, Fas üçüncü, Suudi Arabistan dördüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan’ı Lübnan, Libya, Mısır, Ürdün ve Tunus takip etti.

RUSLAR, İRANLILAR, ALMANLAR, İNGİLİZLER...

İstanbul’a mart ayında giriş yapan Rusya vatandaşı sayısı 163 bin 548, İran vatandaşı sayısı 121 bin 194, Almanya vatandaşı sayısı 115 bin 563, İngiltere (Birleşik Krallık) vatandaşı sayısı 57 bin 97 kişi oldu.

İngiltere’yi sırasıyla 55 bin 940 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri, 40 bin 828 kişi ile Fransa ve 35 bin 446 kişi ile İtalya izledi.

EN ÇOK HAVALİMANLARI TERCİH EDİLDİ

İstanbul’a mart ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok havalimanları aracılığıyla kente giriş yaptı. İstanbul Havalimanı mart ayında 918 bin 36 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yine mart ayında 382 bin 96 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

ŞUBAT DOLULUK ORANI YÜZDE 45,67

Mart’ta havayoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,83 artarak 1 milyon 301 bin 194 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre ise Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın şubat ayında toplam 1 milyon 3 bin 842 oldu. Bu tesislerde toplam 2 milyon 205 bin 835 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,20 gün oldu. İstanbul’daki konaklama tesislerinin şubat ayı doluluk oranı ise yüzde 45,67 olarak gerçekleşti.