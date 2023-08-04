Bakanlık verileri: Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de temmuz ayında 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. En çok gayrimenkulün satıldığı il, 26 bin 756 işlemle İstanbul olurken en az satışın yapıldığı kentlerden biri ise 6 bin 402 ile Mersin oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, temmuz ayında satılan gayrimenkul verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de temmuz ayında 275 bin 556 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi.

Bu satış işlemlerinden 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri sağlandı.

HAZİRAN AYINA GÖRE YÜZDE 32 ARTTI

Temmuzda kayda geçen işlemler, 208 bin 424 gayrimenkul satışının yapıldığı haziran ayına göre yaklaşık yüzde 32 arttı.

İşlemlerin 106 bin 701'ini konut, 49 bin 35'ini arsa, 87 bin 414'ünü tarla, 10 bin 898'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

EN ÇOK SATILDIĞI İL İSTANBUL OLDU

En çok gayrimenkulün satıldığı il, 26 bin 756 işlemle İstanbul oldu. İstanbul'u 16 bin 688 satışla Ankara, 12 bin 139 ile İzmir, 10 bin 50 ile Konya, 9 bin 675 ile Bursa, 8 bin 775 ile Antalya, 7 bin 176 ile Gaziantep, 7 bin 135 ile Tekirdağ, 7 bin 110 ile Balıkesir, 6 bin 402 ile Mersin takip etti.