Bakanlık, yabancıların müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancılara yönelik müze ve ören yerlerine giriş ücretlerini 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zam yaptı. Buna göre, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.

Seçimlerin ardından başlayan zam furyası devam ediyor. Son olarak bir zam haberi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı.

Buna göre, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.

Zamlı listeye göre, İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 euro olarak belirlendi.

Bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri ise şöyle:

Pamukkale Ören Yeri: 700 TL

Efes Antik Kenti: 700 TL

Aspendos: 340 TL

Ihlara Vadisi: 330 TL

Kız Kulesi: 550 TL

Galata Kulesi: 650 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: 450 TL

Göreme Ören Yeri: 480 TL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: 280 TL

Patara Ören yeri: 340 TL

Troya Müzesi: 330 TL

Öte yandan Türkiye vatandaşı olanlar ise 1 Ağustos itibarıyla 60 TL'ye alınabilecek Müzekart ile müze ve ören yerlerine girebilecek.