Bakanlıktan Abdullah Öcalan yanıtı: Avukatları ve yakınlarıyla görüşmesi engellenmiyor

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulanmadığını, avukatları ve yakınlarıyla görüşmelerinin engellenmediğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, DEM Parti'nin İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 7 Aralık 2023'te Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na yaptığı başvuruya yanıt verdi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Fırat Can Arslan'ın haberine göre Müdürlük, İmralı'daki tutukluların "kanun ve yönetmeliklerle verilen tüm haklardan eşit olarak faydalandıklarını" açıkladı.

Müdürlük, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına atıfta bulunarak, “tecrit kavramından bahsedebilmek için mahkumun avukatı, yakınları veya diğer mahkumlarla olan iletişiminin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERİ ENGELLENMİYOR

İmralı'da tecridin olmadığını savunan müdürlük, "22 Ocak 2007 tarihli ve 4511 No’lu Genelge kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlülerin ortak etkinliklerden yararlandırıldığı, başvuran avukatları ve yakınlarıyla görüşmelerinin engellenmediği, mevzuat doğrultusunda diğer mahkumlarla da spor ve diğer ortak alan etkinliklerine katıldığı” belirtildi.

Ayrıca başvuruda yer alan tespitlerin 'dayanaksız' olduğunu belirten Müdürlük, Öcalan’ın “2023 yılında mektup, faks ve benzeri haberleşme yöntemlerinden yararlandığını" da ifade etti.