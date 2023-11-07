Bakanlıktan 'emeklilerin maaş tarihleri değişti' iddiasına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönündeki haberlere ilişkin, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Ekonomi 07.11.2023 10:05 Giriş: 07.11.2023 10:05

Güncelleme: 07.11.2023 16:11 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."