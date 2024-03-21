Bakanlıktan "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" haberine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında “Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin “Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada ismi geçen 2 çocuğun 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet koruması altında olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi.

❗ Bazı basın yayın organlarında “Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/bpIOMsfiiS — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 20, 2024

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NE OLMUŞTU?

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın özel haberine göre, İstanbul Bağcılar'da bir mahallede su satışı yapan Metin Şenay isimli erkeğin işyerine yaptırdığı süngerli ses yalıtımlı odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismara maruz bıraktığı ve bu anları kayıt altına aldığı öğrenilmişti.

Dehşet, Şenay'ın bir çocuğu gece vakti alıkoymasıyla ortaya çıkmıştı. Yapılan baskında çok sayıda çocuğun görüntüsü ele geçirilirken, sucunun tecavüz ettiği çocuklardan biri ise felç geçirene kadar istismara maruz bırakılmaya devam ettiği öğrenilmişti.