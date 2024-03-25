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Bakanlıktan "İnternetten bebek satışı" iddiasına inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan  "internetten bebek satışı yapıldığı" iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu.

Güncel
  • 25.03.2024 19:04
  • Giriş: 25.03.2024 19:04
  • Güncelleme: 25.03.2024 19:06
Kaynak: ANKA
Bakanlıktan "İnternetten bebek satışı" iddiasına inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  sosyal medyada yer alan "gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı" iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada “bir internet sitesinden bebek satışı yapıldığı” yönünde iddialar ve haberler yer alması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı araştırma başlattı.

Konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunan Bakanlık, söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için de  başvuru yaptı.

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