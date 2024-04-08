Bakanlıktan seçime 2 gün kala 23 araç için 29.5 milyon lira

İktidarın bakanlara verdiği 'yerli' Togg'a rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş için yabancı menşeli yeni makam aracı ve 5 adet koruma aracı alındı. Ayrıca seçimlere 2 gün kala bakanlık için 17 aracın eski AKP'li milletvekili adayından kiralandığı ortaya çıktı.

İktidar vatandaşa kemer sıkma çağrıları yaparken, bakanlıklar bu uyarıları dikkate almıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni makam aracı ihalesi ile gündeme geldi.

Tüm bakanlara TOGG marka makam aracı verilmesine rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için yeni araç kiralandı. Göktaş’ın yabancı menşeli yeni makam aracı 2023 model ve 2900 cc.

17 ARAÇ AKP'Lİ ADAYDAN KİRALANMIŞ

Koruma olarak da 5 adet 1986 cc yabancı menşeli araç tercih edildi. Ayrıca 17 adet sedan araç da 15 aylığına kiralandı. Araçların kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Kaya, 2018 seçimlerinde “Ülkeme hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.

SEÇİMDEN 2 GÜN ÖNCE SÖZLEŞME İMZALANDI

Araçların kiralanmasına ilişkin sözleşme 29 Mart’ta ve yerel seçimlerden iki gün önce imzalandı. Bakanlık bir makam, 5 koruma aracının yanı sıra 17 adet sedan otodan oluşan 23 aracın 15 aylık kirası olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödedi. Mahinur Göktaş bir süre, selefi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan kalan kırmızı renkli yerli üretim Togg marka makam aracını kullandı.