Bakanlıktan Togg açıklaması: İlanlar mercek altında, caydırıcı tedbirler alınacak

Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını incelemeye aldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Togg'a ilişkin "manipülatif ve aldatıcı girişim" şikayetleri alındığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, Togg'a ilişkin "manipülatif ve aldatıcı" girişimler hakkında hukuki müeyyidelerin kararlılıkla uygulanacağını ve caydırıcı tedbirler alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde Togg ile ilgili, Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanlar verildiğinin görüldüğü ve bu konuda şikayetler ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir. Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır. Üretim bandından inip tüketicisiyle buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir. Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kat eden Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır."