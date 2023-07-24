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Bakımevinde hastaya şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece’de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncel
  • 24.07.2023 20:02
  • Giriş: 24.07.2023 20:02
  • Güncelleme: 24.07.2023 20:09
Kaynak: iHA
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Bakımevinde hastaya şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece’de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişi, iddiaya göre bir hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sormuştu.

Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetmişti. Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluşmuştu. Şiddet uygulayan N.C. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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