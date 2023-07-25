Bakımevinde hastaya şiddet uygulayanlar adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükçekmece’de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi.



Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişi, bir hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sormuştu. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluşmuştu.

Şiddet uygulayan Nuri. C. ve o anları gülerek kayda alan Melek P. isimli şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevki gerçekleştirildi.