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Bakırhan: Gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, birçok belediyelerine kayyum atandığını belirterek, "Ben eminim ki bu irademizi gasp edenlere gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz" dedi.

Siyaset
  • 30.11.2023 17:05
  • Giriş: 30.11.2023 17:05
  • Güncelleme: 30.11.2023 17:08
Kaynak: AA
Bakırhan: Gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki programda konuşan Bakırhan, yerel seçimlerde Van'da büyük bir başarı elde edeceklerini ifade etti.

Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Bakırhan, "Birçok belediyemize kayyum atanıyor. Van'da da birçok belediyeye kayyum atandı. Dolayısıyla ben eminim ki bu irademizi gasp edenlere gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz. Tekrar Van'da 10 belediye değil, 13 belediyesinin tamamını kazanacağımıza söz veriyor musunuz? Bu konuda halkımıza güveniyorum" diye konuştu.

Önlerinde zorlu bir sürecin olduğunu belirten Bakırhan, "Büyük zorluklardan geldik. Büyük bedeller ödüyoruz ama bir biçimiyle bu politikaların bizleri yıldıramayacağını kanıtlayacağımız günlere güçlü hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Bakırhan ve beraberindekiler, daha sonra HEDEP İl Başkanlığı binasına geçti.

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