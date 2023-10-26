Bakırköy Adliyesi önündeki bıçaklı kavga ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'nde dün görülen cinayet davasının tarafları arasında yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili 3 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrol talebiyle şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Güncel 26.10.2023 16:38 Giriş: 26.10.2023 16:38

Güncelleme: 26.10.2023 16:44 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Bakırköy Adliyesi önünde dün görülen cinayet davasının tarafları arasında yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapasamında 3 tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Esenyurt'ta 26 Şubat 2023 tarihinde evli olduğu Yılmaz Yolcu'yu (42) bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun (38) dün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma adliye çıkışında bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından, 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. R. Y. , M. Y. ve Y. Y. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanırken E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrol kararına itiraz etti.