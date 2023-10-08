Bakırköy'de iş cinayeti: Kırılan beton parçası üstüne düşen işçi öldü

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, kanalizasyon çalışmalarının yapıldığı kuyuda bulunan Veysel Pala isimli işçi, beton blokların üzerine devrilmesi sonucu bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Veysel Pala, hayatını kaybederken gözaltına alınan kepçe operatörü Murat A. ile şantiye şefi Sedat K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de, kanalizasyon çalışmaları sırasında kepçe tarafından kuyuya indirilen beton bloktan kopan parçanın üstüne devrildiği işçi hastanede hayatını kaybetti.

Yenimahalle Tayyareci Fethi Sokak'ta, beton blokları kuyuya indirmek için kepçeyle çalışma başlatıldı.

Bu sırada kuyuda bulunan işçi Veysel Pala'nın üzerine, kepçe ile indirilen beton bloktan kopan parça düştü.

Bacağına beton parçası saplanan işçi, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağır yaralı Pala, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat A. ile şantiye şefi Sedat K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

İki şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.