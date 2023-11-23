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Bakırköy'de park halindeki otomobil yandı

Bakırköy'de park halindeki otomobil çalıştırıldığı esnada alev aldı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 23.11.2023 17:16
  • Giriş: 23.11.2023 17:16
  • Güncelleme: 23.11.2023 17:21
Kaynak: DHA
Bakırköy'de park halindeki otomobil yandı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otomobil çalıştırıldığı anda alev aldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi, Derya Sokakta meydana geldi. Park halindeki otomobilini çalıştıran Hayri Avcılar, motor kısmından dumanlar çıktığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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