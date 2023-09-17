Bakırköy’de bir erkek, eski nişanlısını pompalı tüfekle darp etti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sokakta Ahmet isimli erkek, tartışma yaşadığı eski nişanlısı Sudenur P'yi pompalı tüfekle darp etti.

İstanbul'da bir şahıs eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti.

Bakırköy'ün Cevizlik Mahallesi'nde, Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs ile Hamam Sokak’ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp etti. Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TÜFEĞİN KABZASIYLA DÖVDÜ

Görüntülerde zanlı, pompalı tüfekle kadına vurarak darp ediyor. Zanlı yere düşen kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam ediyor.

Zanlının bir ara tüfeğin namlusunu genç kadına doğrulttuğu, ardından ters çevirerek kabzasıyla vurmaya devam ettiği görülüyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.’yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sudenur P, polis merkezinde şikayetçi olmadığı belirtildi.