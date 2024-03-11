Bakırköy’de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

İstanbul Bakırköy’de köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü gözaltına alındı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

BU İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE AYNI CADDEDE TIRLAR ÜST GEÇİDE ÇARMIŞTI

İstanbul Bakırköy'deki Rauf Orbay Caddesi'nde daha önce de tır, üst geçide takılmıştı. TOGG taşıyan bir tır, 2023'ün son günlerinde burada üst geçide takılmış 3 otomobilde hasar oluşmuştu. Yine aynı yerde Ali Yanık idaresindeki 47 AAL 938 plakalı tır da aynı üst geçide çarparken trafik aksamıştı.