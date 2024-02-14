Bakliyat ürünü almak lüks oldu

Ekonomi Servisi

Hayat pahalılığı hanelerin tüketim harcamalarına yansıdı. İpsos araştırmasına göre enflasyon nedeniyle harcamalar arttı, alışveriş sıklığı düştü. Artan fiyatlar nedeniyle bakliyat gibi temel gıda ürünlerini satın alan hane sayısı azaldı.

"İpsos Hane Paneli" verilerine göre; hanelerin hızlı tüketim ürünleri harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 68 arttı. Ortalama bir hane yaklaşık olarak 2 günde bir kez alışveriş yaptı ve bir alışveriş sepetine 152 TL ödedi. Geçen yıla kıyasla tüm satış kanalları ve temizlik dışındaki ana ürün gruplarında alışveriş sıklığı azaldı. Araştırma sonuçlarına göre haneler her 100 TL’sinin 83 TL’sini gıda ve içeceğe, 9 TL’sini kişisel bakım ürünlerine, 7 TL’sini ise ev bakım ürünlerine harcadı.

Araştırmaya göre evlerin vazgeçilmezi bakliyatlar, toz ve kesme şekerler, gazlı meşrubatlar, sütler, yoğurtlar ve tereyağları 2023’te daha az satın alındı. Bakliyatlar, toz ve kesme şekerler, hazlı meşrubatlar, sütler ve yoğurtlar daha az sıklıkta ve her alışverişte daha az miktarda alındı. Tereyağlar için ayrıca bu kategoriyi satın alan hane sayısı da azaldı.

Ipsos Türkiye Tüketici Panelleri bölüm lideri Pelin Halaçoğlu Arnau Kuri, verileri değerlendirirken enflasyon nedeniyle harcama tutarlarının arttığını ve alışveriş sıklığının düştüğüne dikkat çekti. Kuri, "Yüksek enflasyon sebebiyle, tüketiciler daha fazla promosyon, aktivite ve uygun fiyatlı ürün arayışına devam etti, bazı kategorilerde ise bu çabaların yeterli olmaması genel olarak ürünlerin daha az alınmasıyla sonuçlandı. Evlerin ve sofraların vazgeçilmezi bakliyatlar, toz ve kesme şekerler, gazlı meşrubatlar, sütler, yoğurtlar ile tereyağları 2023’te daha az miktarda satın alındı" dedi.

2023’TE SATIŞI AZALAN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ