“Baladın” belgeseli gösterime giriyor

Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli nisan ayında Red Bull TV'de gösterime girecek.

Milli voleybolcu Hande Baladın’ın kariyerini anlatan “Baladın” belgeseli gösterime girmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre belgeselde Hande Baladın'ın kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine değiniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hande Baladın, belgeselin uzun emekler sonunda ortaya çıktığını belirterek, "İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekiple, böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull'a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır" ifadelerini kullandı.

Red Bull yapımı belgesel, nisan ayında Red Bull TV'den yayınlanacak. Belgeselde Hande Baladın'ın yanı sıra voleybol dünyasından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncuları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.