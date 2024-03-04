Balat’ta insanları dışarı atacaklar

Fatih’te yurttaşlar oturdukları binalardan Fatih Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol nedeniyle çıkartılacak. Kış ayında yapılan işleme tepki gösteren yurttaşlar karardan dönülmesini istiyor.

Kayhan AYHAN

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne komşu bazı binalar için boşaltılma kararı verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yurttaşlara göndirelen yazıda, söz kosunu binaların Fatih Belediyesi'ne tahsis edildiği aktarıldı. Tebligatta, "Taşınmaz 31.12.2023 tarihene kadar kiranızda idi. Fatih Belediyesi ile İdaremiz arasında yapılan imar durumundaki projesine uygun şekilde kullanılmasının sağlanması için ihya çalışmaları başlatılacağı bu nedenle 2024 yılı sözleşmenizin yenilenmeyeceği ve boş olarak teslim etmeniz hususunda tebligat gönderilmiştir. Projenin hazırlanabilmesi için Fatih Belediye Başkanlığı’na tahsis işleminin gerçekleşebilmesi konusunda muvafakat verilmiş olup bahsi geçen çalışmalara başlanacağından kira sözleşmesi 31.12.2023 tarihinde sona erdiğinden taşınmazı idaremize teslim etmeniz gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Söz kosunu daire ve binaları kullanan yurttaşlar ise kış ayında sokağa atıldıklarını ve kendilerine yer gösterilmediğini anlattı. Söz konusu karardan vazgeçilmesini isteyen yurttaşlar akıllarına peşkeş ve yağma iddialarının geldiğini söyledi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Demir'e mahalleye yaptığı ziyarette tepki de gösteren ve 20 yıldır mahallede yaşayan ailelerin talebi ise yerlerinden edilmemek.