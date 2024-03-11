Balıkesir'de AKP'li grup, Ahmet Akın afişi asan CHP'lilere saldırdı!

Balıkesir’de yerel seçim öncesi CHP’nin Büyükşehir Adayı Ahmet Akın’ın afişlerini asan CHP Karesi İlçe Gençlik Kolları üyeleri AKP'li grubun saldırısına uğradı. CHP Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Çakıcı, AK'li grup hakkında “kasten yaralama, hakaret, tehdit ve yağma” suçlarından şikayetçi oldu.

CHP Karesi Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Çakıcı ve parti üyesi gençler, gece saatlerinde, Balıkesir merkezde, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Karesi Adayı Mesut Akbıyık’ın afişlerini asarken AKP'li grubun saldırısına uğradı.

CHP’li Çakıcı, AKP Karesi İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz ile AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir’in kardeşi ve aynı zamanda AKP Karesi İlçe Başkan Yardımcısı Fahri Aydemir’in liderlik ettiği kalabalık grubun önce telefonlarına el koyduğunu, kendilerini yumruklayan AKP'lilerin küfürler ettiğini belirterek, “kasten yaralama, hakaret, tehdit ve yağma” suçlarından şikayetçi oldu.

"ŞEHİR EŞKİYALIĞI CEZALANDIRILMALI"

Saldırının sürdüğü esnada olay yerine gelen bir arkadaşlarının küfürlü saldırının bir kısmını video olarak kaydettiğini belirten Çakıcı, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Gençlik Kolları olarak gece saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ahmet Akın ve Karesi adayımız Mesut Akbıyık’ın afişlerini yapıştırıyorduk. Bir anda yaklaşık 15 kişilik AK Partili grup etrafımızı sardı, telefonlarımıza zorla el koyup bizi darp ettiler. Şehrin göbeğinde yaklaşık yarım saat boyunca baskı altında tutulduk. Hem tehdit edildik hem de darp edildik. Dakikalarca bize küfredildi. Saldırgan grubun başında AK Parti Karesi İlçe yöneticisi ve aynı zamanda AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir’in kardeşi olan Fahri Aydemir vardı. Aydemir’in art arda ettiği küfürleri olay yerine sonradan gelen bir arkadaşımız telefonuyla kaydetti. Bize saldıran AK Partili gruptakilerden şikayet olduk. Konu yargıya intikal etti. Yüce Türk yargısının, bizi hedef alan bu şehir eşkıyalığına karşı yasaların gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz."