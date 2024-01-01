Balıkesir'de ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyata zam geldi
Balıkesir’de 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirildi, 7,50 kuruştan satılan ekmeğe zam gelerek 8 TL oldu.
Kaynak: İHA
Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti.
210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.
Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.
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