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Balıkesir'de ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyata zam geldi

Balıkesir’de 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirildi, 7,50 kuruştan satılan ekmeğe zam gelerek 8 TL oldu.

Güncel
  • 01.01.2024 16:48
  • Giriş: 01.01.2024 16:48
  • Güncelleme: 01.01.2024 16:51
Kaynak: İHA
Balıkesir'de ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyata zam geldi

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 

210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.

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