Balıkesir'de sahilde cansız beden bulundu: Kargo gemisi personeline ait olabilir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde kimliği belirsiz bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin, 42 gün önce batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin personelinden birine ait olduğu değerlendiriliyor. Cansız bedenin kimlik tespiti için batan gemide ulaşılamayan personellerin ailelerinden DNA örneği alınacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde kimliği belirsiz bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin, 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin personeline ait olduğu değerlendiriliyor.

Kıyıya vuran erkeğe ait cansız bedenin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Cansız bedeni gören bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

"BATUHAN A" PERSONELİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 42 gün önce batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin personelinden birine ait olduğu değerlendirilen cansız beden, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cansız bedenin kimliği, geminin batması sonucu kaybolan 6 personelden şu ana kadar ulaşılamayan 3'ünün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle yapılacak karşılaştırma sonucu tespit edilecek.

"BATUHAN A" KARGO GEMİSİ 15 ŞUBAT'TA BATMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedeni bulunmuştu.