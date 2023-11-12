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Balıkesir'de şiddetli yağış: Kısmen çöken köprü ulaşıma kapatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Zeytinli Çayı’nın debisinin yükselerek bir köprünün kısmen çökmesine yol açtı. Çökme nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı.

Güncel
  • 12.11.2023 00:33
  • Giriş: 12.11.2023 00:33
  • Güncelleme: 12.11.2023 00:42
Kaynak: AA
Balıkesir'de şiddetli yağış: Kısmen çöken köprü ulaşıma kapatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çayın şiddetli yağış sonucu debisinin yükselmesi, bir köprünün kısmen çökmesine neden oldu. 

İlçedeki yoğun yağışlar nedeniyle Zeytinli Çayı’nın debisi yükseldi.

Yükselen çayın suları eski Çanakkale-Balıkesir yolundaki bir köprünün kısmen çökmesine yol açtı.

Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, yola bariyer kurarak araçların ve yayaların köprü üzerinden geçmesine izin vermiyor.

Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için kamyon ile çökme yaşanan köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığdı.

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