Balıkesir'deki maden için 'endişeliyiz' uyarısı: ÇED'i hazırlayan şirket İliç'tekiyle aynı

CHP'li Serkan Sarı, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasına neden olan maden işletmeciliğinin bir benzerinin Balıkesir Bigadiç’te faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, endişeli olduklarını söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasına neden olan maden işletmeciliğinin bir benzerinin Balıkesir Bigadiç’te faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, endişeli olduklarını söyledi.

Bigadiç’te maden işletmesinde denetim yapılmasını isteyen Sarı, “Şirketin ismi değişik ama madeni işleten ortaklar aynı. ÇED raporunu hazırlayan danışmanlık şirketi aynı. Rapora onay veren Bakanlık da aynı. Yani facianın sorumluları aynı. Endişeliyiz. Facialara sorumlu arayan AKP iktidarı dönüp bir kendine bakmalı. Yaşanan her facia ülkemizin bir kaderi değil, iktidarın zihniyetidir” dedi.

Sarı, İliç'te medyana gelen faciasına neden olan maden işletmceliği ile Bigadiç'te faaliyet gösteren maden işletmesi arasında benzerliğine dikkat çekerek, “Facianın meydana geldiği altın madeninin bir benzeri yine benzer yöntemleri kullanarak Balıkesir Bigadiç’te faaliyet gösteriyor. Yüzde 50’şer hisse ile Lidya Madencilik (Çalık Grubu) ile Alacer Gold (SSR Mining) şirketlerinin ortak olduğu Polimetal Madencilik şirketi tıpkı Erzincan’daki Çöpler Altın Madeni gibi Balıkesir Bigadiç’te bakır, çinko, altın ve gümüş içeren polimetal madenciliği yapıyor. Polimetal madencilik şirketi Bigadiç’te de İliç Çöpler altın madeninde olduğu gibi açık ocak yöntemi ve altın cevherlerinin siyanürle liçiyle elde edilen çözeltiden altının çıkarılmasına yönelik bir ayırma tekniği (Merrıl Crowe yöntemi) ile yani siyanür kullanarak altın üretiyor” dedi.

Sarı, Bigadiç’te faaliyet gösteren maden işletmesinde de denetim yapılmasını isteyerek, “Şirketin ismi değişik ama madeni işleten ortaklar aynı. ÇED raporunu hazırlayan danışmanlık şirketi aynı. Rapora onay veren Bakanlık da aynı. Yani facianın sorumluları aynı. Endişeliyiz. Facialara sorumlu arayan AKP iktidarı dönüp bir kendine bakmalı. Yaşanan her facia ülkemizin bir kaderi değil, iktidarın zihniyetidir” dedi.

Sarı, yaşanan facianın tüm uyarılara rağmen göz göre göre geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Her şeyden önce AKP iktidarının kurmayları facia sonrası her facia sonrası olduğu gibi tutum ve davranışlar sergiliyorlar. İhmal ve sorumsuzluklar gün gibi ortada. Yetkili bakanlığın olumlu bulduğu bir rapor var ama durum tam tersini gösteriyor. Bu yüzden şirket kadar bu rapora olumlu kararını veren yetkililer de suçludur. AKP iktidarı her facia sonrası fail arıyor. Fail iktidar ve yandaşlarıdır.

“BAYRAKTAR’IN AÇIKLAMALARI ENDİŞEMİZİ ARTIRIYOR”

Benzer bir maden Balıkesir Bigadiç’te faaliyet gösteriyor. Şirketin ismi değişik ama madeni işleten ortaklar aynı. ÇED raporunu hazırlayan danışmanlık şirketi aynı. Bakanlık da aynı. Yani facia sorumluları aynı. Bir de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Erzincan İliç'te maden faciasına ilişkin son durumu paylaştığı açıklamasında ‘şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz’ açıklaması endişelerimizi artırıyor.”

“ÖNCE İNSAN, SONRA MADEN DENİLMELİ”

Sarı, konuya ilişkin bazı önerilerde bulundu:

“Başta devletin işlettiği madenler olmak üzere tüm madenlerde kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılmalı. Önce insan, sonra maden denilmeli. Bilimin ışığında işçi güvenliğini ön planda tutarak madenleri işleten bir ülke olmak istiyorsak acilen bir seferberlik ilan etmeliyiz. Çünkü yaşanan her facia ülkemizin bir kaderi değil, iktidarın zihniyetidir.”