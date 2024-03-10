Balıkesir merkezli 4 ilde 'Mahzen-8' operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.