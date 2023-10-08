Balıkesir’de temiz hava 'cari fazla' verdi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı çalışmada Balıkesir ormanlarının yılda 1 milyon 719 bin 594 ton oksijen ürettiğini belirterek, ilde yaşayan insanların da 946 bin 336 ton oksijene olan ihtiyacını karşılayarak, kalan temiz havanın cari fazlalık verdiğini açıkladı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitkiler havadaki karbondioksiti alarak fotosentez sonucu karbonu kendi bünyesinde stoklayıp, oksijeni de havaya geri vererek havamızı temizlemekte, bir nevi Air Cleaner/Doğal Hava Temizleyici Cihazı görevi görmektedirler. Balıkesir ormanları 1 milyon 730 bin 211 metreküp artım yapmaktadır. Artım, bir ormancılık terimi olarak ağaçların fotosentez sonucu gövdesinde stokladığı karbonun kısmen karşılığıdır. Fotosentez sonucu Balıkesir ormanları aynı zamanda yıllık 1 milyon 719 bin 594 ton oksijen üretmektedir. Bilimsel araştırmalara göre bir kişinin yılda yaklaşık 0,75 ton oksijen tükettiği düşünülmektedir. Balıkesir ilinin güncel 1 milyon 261 bin 782 olan nüfusunun yılda 946 bin 336 ton oksijen tükettiği öngörülürse, ormanlarının ürettiği oksijenin, şehir nüfusunun tamamının ihtiyacını karşılayarak cari fazla verdiği, bu yönüyle oksijen ihracatçısı bir şehir olarak ülkemizin, dünyamızın ve insanlığın hizmetine oksijen sunduğu gözükmektedir. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü olarak Balıkesir ormanlarının yüksek artım yapacak silvikültürel ilkelerle işletilmesini, yeni ormanlar tesis ederek oksijen hesabında cari fazla verilmesini ve insanlığın hizmetine sunulmasını önemsiyoruz."