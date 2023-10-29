Balkan ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yayımladıkları tebrik mesajlarıyla kutladı.

Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yayımladıkları tebrik mesajlarıyla kutladı.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundanki hesabından yayımladığı mesajda, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlandı. Mesajda, "İkili ve çok taraflı faaliyetler çerçevesinde dostane ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye ve Hırvatistan bayrakları paylaşılarak, "Müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz." denildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'ni kutluyoruz." mesajı paylaşıldı. Paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağlarımızdan gurur duyuyoruz ve bunların daha da güçlendirilmesi için yatırım yapmaya hazırız." ifadesine yer verildi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü en içten dileklerimizle tebrik ediyor, Türk halkına huzur ve refah diliyoruz." mesajı yayımladı.

Kosova Cuhmurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti. Osmani, Türkçe yaptığı paylaşımında, "Kosova ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve mükemmel ilişkiler, parlak bir geleceğe işaret ediyor. Daha nice yüzyıllara ve güçlü dostluğumuza!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, X hesabından Türkçe paylaştığı kutlama mesajında, "Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik eder, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının gelişim ve refahını dilerim. Dostluk, anlayış ve işbirliği ilişkilerinin gelecekte de güçlenip gelişeceğine inanıyorum. Türkiye, hem ikili ilişkiler hem de daha geniş çerçevede pek çok konuda ortak görüş paylaştığımız uzun vadeli stratejik ortağımızdır." ifadelerine yer verdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye ile Arnavutluk'un diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle X sosyal medya platformundan, "Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten tebrikler. Güçlü dostluğumuz, stratejik ortaklığımız ve önümüzde parlak bir gelecek var." paylaşımında bulundu.

Bosna Hersek'teki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç de sosyal medya hesabından, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum Recep Tayyip Erdoğan, size ve Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı vesilesiyle en içten tebriklerimi gönderiyorum." mesajını paylaştı.