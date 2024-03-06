Balkondan düşen kadın ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kızı ağır yaralı

Mardin'de Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engeli kızını kurtarmak isterken, kucağındaki çocuğu ve kızıyla altıncı kattan düştü. Semire Aktürk ve oğlu Havvas Roni hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı Solin ise yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını fark eden anne Semire Aktürk (33), kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaparak yardım etmek istedi.

Semire Aktürk ve 2 çocuğu 6’ncı kattan düştü. Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi.

İddiaya göre Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek istedi. Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Semire Aktürk ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.