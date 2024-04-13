Balon balığı avlayanlara destek: Usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı

Balon balığının lagocephalus sceleratus türü için 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Güncel 13.04.2024 12:04 Giriş: 13.04.2024 12:04

Güncelleme: 13.04.2024 12:07 Kaynak: AA

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