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Balon balığı yiyen 7 kişi hastanelik oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 03.01.2024 01:00
  • Giriş: 03.01.2024 01:00
  • Güncelleme: 03.01.2024 01:02
Kaynak: İHA
Balon balığı yiyen 7 kişi hastanelik oldu
AA

Hatay İskenderun'da denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu. 

Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizden balon balığını tutan şahıslar, balığı pişirerek yediler. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 7 şahıs hastaneye kaldırıldı.

Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. 

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