Balon balığı yiyen 7 kişi hastanelik oldu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Hatay İskenderun'da denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu.
Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizden balon balığını tutan şahıslar, balığı pişirerek yediler. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 7 şahıs hastaneye kaldırıldı.
Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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