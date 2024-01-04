Bangladeş Başbakanı'ndan "seçimler öncesi anayasal süreç sekteye uğramasın" uyarısı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, 7 Ocak'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, siyasi partilere anayasal süreci sekteye uğratacak herhangi bir eylemde bulunmamaları çağrısında bulundu.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, 7 Ocak'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, siyasi partilere anayasal süreci sekteye uğratacak herhangi bir eylemde bulunmamaları çağrısında bulundu.

Ülkede hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin boykotu devam ederken Hasina, genel seçimler öncesinde ulusa seslendi.

Hasina, "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan siyasi partiler ve kurumlar, anayasal süreci sekteye uğratacak hiçbir düşünceyi teşvik etmemelidir." dedi.

Başbakan Hasina, seçimlerin "özgür, adil ve tarafsız" olmasını umduğunu ifade etti.

Öte yandan, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçim günü olan 7 Ocak da dahil, 48 saatlik greve gidileceğini ilan etti.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Bangladeş'te, polisin geçen yıl 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasa'da belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.