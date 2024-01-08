Bangladeş'teki genel seçimler: Meclis'teki 298 koltuktan 222'si iktidar partisinin

Bangladeş'te yapılan genel seçimlerde iktidar partisi Avami Birliği, Meclisteki 298 koltuktan 222'sini kazandı, bağımsız adaylar 62 koltuğun sahibi oldu.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, 12. genel seçimde Meclisteki 298 koltuktan 222'sini kazandı.

Seçimlerde bağımsız adaylar ise 62 koltuğun sahibi oldu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kazi Habibul, Kurulun Dakka'daki medya merkezinde yaptığı basın toplantısında, Avami Birliği Partisinin 222, bağımsız adayların 62, Jatiya, Bangladeş İşçi Partisi, Jatiya Samajtantrik Dal ve Bangladesh Kalyan partilerinin birer koltuk kazandığını açıkladı.

Habibul, Naogaon-2 ve Mymensingh-3 bölgelerindeki seçimlerin ertelendiğini belirterek, Mymensingh-3 bölgesindeki oylamanın 13 Ocak'ta yeniden yapılacağını duyurdu.

Katılım oranının yüzde 41,8 olduğunu dile getiren Habibul, seçimin sorunsuz geçtiğini ifade etti.

Avami Birliği​​​​​​​ Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, seçimin ardından, "Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ve Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi, bu sefer de başarısız oldu. Seçimleri boykot etmelerinin ardından BNP'nin gelecek 5 yıl boyunca beklemekten başka seçimi yok" açıklaması yaptı.

Başbakan Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği Partisinin adaylarının katıldığı 12. genel seçime ilişkin ana muhalefetteki BNP ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot kararı almıştı.