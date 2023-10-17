Bank of China'nın eski yöneticisi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı
Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China'nın eski yönetim kurulu başkanı Liu Liange rüşvet ve yasadışı kredi verme suçlamalarıyla tutuklandı.
Bank of China'nın eski yönetim kurulu başkanı Liu Liange, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Çin'de iktidardaki Komünist Parti bünyesindeki Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonu, Liu Liange'nin tutuklandığını duyurdu.
Liu hakkında yaklaşık bir hafta önce de Komünist Parti'den ihraç edilmişti.
Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China'da 2019-2023 arasında başkanlığını yapan Liu Liange, Mart ayında bu görevinden istifa etmişti.
Bundan haftalar sonra Liu'nun yolsuzlukla suçlandığı açıklanmıştı.
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