Banka faizi, döviz, altın ve borsa, TÜFE karşısında tuş oldu

TÜİK verilerine göre, TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 2,96, Amerikan doları yüzde 3,09, avro yüzde 3,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında kayba yol açtı. İktisatçı Mustafa Sönmez, "Banka faizi, döviz, altın, borsa hepsi Ocak'ın %6,7'lik TÜFE'si karşısında tuş oldu. Biriktirmek yerine tüketim, fiyatları yukarı çekiyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, ocakta en düşük reel kayıp, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,06 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın yatırımcısına yüzde 0,35 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 0,58, dolar yüzde 0,71, avro yüzde 0,78, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,51 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,76 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 2,96, Amerikan doları yüzde 3,09, avro yüzde 3,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,23, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,37 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,3 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

"TÜKETİM, FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR"

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözmez, "Banka faizi, döviz,altın, borsa hepsi Ocak'ın %6,7'lik TÜFEsi karşısında tuş oldu. Banka faizine parasını yatıranın aylık kaybı nette %4'e yakın. Dolara bastıran politika, birikimini dolarda tutanlara 4 puan reel kayıp yaşattı. Biriktirmek yerine tüketim, fiyatları yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.