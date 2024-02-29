Banka gibi çalışan hastane

Ankara’daki Beştepe Devlet Hastanesi plansızlığın kurbanı oldu. Ameliyat yapılmayan, hafta sonları kapalı olan hastane sadece poliklinik hizmeti veriyor. Sağlıkçılar, “Ameliyathane, servisler, görüntüleme cihazları çürümeye terk edildi. Acili olmayan devlet hastanesi mi olur?” diyerek tepki gösterdi.

Sibel BAHÇETEPE

Tam teşekküllü olan ve son yılda baş döndürücü bir değişim geçiren Beştepe Devlet Hastanesi, basit bir sağlık merkezine dönüştürüldü. Birçok alanda işlevini yitiren ve bazı bölümleri çürümeye terk edilen hastanenin yalnızca poliklinik hizmeti verdiği, hafta sonları ise kapalı olduğu ortaya çıktı. Hastanede ameliyatların yapılmadığı, yatan hasta olmadığı belirten sağlık emekçileri, "Bu hastanede bir süre başka bir hastanenin ek binası Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası olarak hizmet verdi. Etlik Şehir Hastanesi açılınca Sami Ulus oraya taşındı ve burada atık ameliyat yapılmıyor, yatan hasta yok, hafta sonraları ise tamamen kapalı. Acil servisi hizmet vermeyen hastane mi olur?" diye sordu.

İŞLEVSİZ HALE GELDİ

2016’dan 2022 yılına dek Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı 3. basamak bir hastane olarak hizmet veren hastane son 1,5 yıldır sadece ayaktan hizmet veren ve hafta sonları kapanan bir hastaneye dönüştü. Sürece ilişkin BirGün’e açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, hafta sonu hastaneye gittiğini ve hastanenin kapalı olduğunu söyledi. Yalçınkaya "Bu hastane 2016’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuya devredildi. Daha önce Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi’ydi. Sağlık Bakanlığı’na devredince Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası olarak hizmet vermeye başladı. Devrettikten sonra cihazları, ameliyathaneleri iyi olduğu için Sami Ulus’un tüm ameliyatları, görüntüleme işlemleri ve yoğun bakım hizmetleri burada yapıldı. 7/24 acil servisi açıktı. Etlik Şehir Hastanesi açılınca Sami Ulus taşındı ve bu hastane de ikinci basamak devlet hastanesine dönüştürüldü." dedi.

PLANSIZLIĞIN KURBANI

Hastanenin hafta sonu kapalı olduğunu anlatan Yalçınkaya, şu bilgileri verdi: "Hastane ama acil servisi akşam ve hafta sonları kapalı. Hafta içi de 08.00-17.00 arasında da acilde sadece küçük müdahale varsa yapılıyor, çok aciller ambulansla diğer hastanelere götürülüyor. Hastane hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonları kapısına kilit vurup kepekleri indiriyor. Tek ameliyat yapılmıyor. Hasta yatışı yok. 1,5 yıldır çürümeye terk edilmiş durumda. Pazar günü 17.30’da hastaneye gittim, sadece bir güvenlikçi vardı. O da boş binanın bekçiliğini yapıyordu. Hastane adeta aile sağlığı merkezi gibi hafta içi 17.00’ye kadar poliklinik hizmeti veriyor. Görüntüleme cihazları, ameliyathane, servisleri çürümeye terk edilmiş. Plansızlığın ve populist seçim söylemlerinin kurbanı oldu hastane. Hastaneyi atıl bırakarak, hastaları şehir hastanesine kaydırmak istiyorlar. Hastanenin yöneticisi ve devlet hastanesi tabelası var ama yatan hastası yok, acil servisi yok."

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemur ise hastanenin sadece poliklinik hizmeti verdiğini belirterek, saat 17.00’den sonra sağlık hizmeti vermemesine tepki gösterdi.

HASTANE DOĞRULADI

Baytemur "Devlet hastanesi adı altında çalışma saatleri dışında acil hizmeti vermemesi de devlet hastanesi ismine uygun değil. Yalnızca hafta içi poliklinik hizmeti veriyor. Hafta sonu da kapalı." diye konuştu. Ulaştığımız hastanenin yetkilileri ise hastanenin ameliyathanesinin kapalı olduğunu, acil servisin de mesai saatleri dışında hizmet vermediğini doğruladı. Yetkililer "Ameliyathane kapalı olunca yatan hastamız da yok. Sağlık Bakanlığı’nın analizi çerçevesinde depremle ilgili çalışma var, bu çalışma tamamlanmadığı için de acil ve poliklinik servislerimizde personelimiz hafta sonu çalışmıyor." dedi.