Bankalara borç bir yılda 3 trilyon lirayı aştı

Haber Merkezi

Artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren yurttaşın bankalara olan borcu katlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre yurttaşların kullandığı tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplam miktarı son bir yılda yüzde 67,6 oranında arttı. BDDK verilerine göre Mart 2023 sonu itibarıyla 1 trilyon 849 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları harcamaları toplamı Mart 2024 sonu itibarıyla 3 trilyon 100 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin toplam miktarı 1 trilyon 623 milyar lira olurken en büyük payı ise 1 milyar 86 milyon lira ile ihtiyaç kredileri aldı. Geçen yıl aynı dönemde ihtiyaç kredisi miktarı 815 milyar lira seviyesindeydi.

Taşıt kredisi miktarı bir yılda 64 milyar liradan 92.7 milyar liraya çıkarken konut kredilerinin tutarı 391 milyar liradan 444 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı harcamalarının toplam tutarı ise 577 milyar liradan 1 trilyon 376 milyar liraya yükseldi. Bu harcamaların 593 milyar lirası taksitli, 783 milyar lirası ise taksitsiz alışverişten oluştu.

40 MİLYON BORÇLU

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi mart ayında yayımladığı son verilere göre, Ocak 2024 yılı sonu itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi olurken ortalama kredi bakiyesi ise 71 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında 155 bin kişi ilk defa kredi kartı, 95 bin kişi tüketici kredisi kullandı. Ocak 2024'te bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı 194 bin oldu.