Bankaların kârı artıyor, çalışan sayısı azalıyor

Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz yıl karını yüzde 63,9 artarak 23 trilyon 519 milyar TL’ye yükselten bankacılık sektörü şube ve çalışan sayısını azaltmaya devam ediyor. 2023 yılının son çeyreğinde şube sayısı 119, çalışan sayısı da bir önceki çeyreğe göre 140 kişi azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) raporuna göre, 2023 yılı sonu itibarıyla bankacılık sektöründe şube sayısı 9 bin 497 oldu. 2022 sonunda şube sayısı 9 bin 660, 2023 yılı üçüncü çeyrek sonunda ise 9 bin 616 seviyesindeydi. Aralık sonu itibarıyla banka başına ortalama şube sayısı 279 oldu. 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 222, şube sayısı ise 11,1 oldu. Raporda, "Mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir." denildi.

Çalışan sayısı, Aralık 2023 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 189 bin 112 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 140 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 449 kişi arttı. Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 168 kişi azalırken; kalkınma ve yatırım bankalarında ise 617 kişi artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aralık sonu verilerine göre, sektörün karı 2022 sonuna kıyasla yüzde 63,9 artarak 23 trilyon 519 milyar liraya yükseldi.