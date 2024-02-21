Banu Bozdemir’den yeni kitap: "Çiya Ülkesine Yolculuk"

Sinema eleştirmeni çocuk kitapları yazarı Banu Bozdemir’in yeni kitabı Çiya Ülkesine Yolculuk, Epsilon Yayınları’ndan çıktı.

Banu Bozdemir'in Epsilon Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı Çiya Ülkesine Yolculuk, okurseverler ile buluştu.

Kitap, leyleklerinin göç etmeyi bırakmalarını ve kabilesiyle sıcak bir ülkeye göç etmeyi reddeden Komaçi’nin maceralı, öğretici, keyifli ve çoğalan yolculuğunu anlatan kitap.

Kitaplarında doğa, dostluk, bilgelik, yolculuk temalarına ve fantastik öğelere sıkça yer veren Bozdemir, Komaçi’nin Çiya ülkesine yaptığı yolculukta yine doğanın serzenişlerine yer veriyor ve birlikte hareket etmenin birçok soruna çözüm olacağına dikkat çekiyor.

Kitabın kapak ve iç resimleri Funda Mengilli tarafından çizildi.

Arka kapak yazısı

Kabilesiyle sıcak bir ülkeye göç etmeyi reddeden Komaçi, bir gün kulübesinde kitap okurken duyduğu ağlama sesiyle irkilir. Merakla kapıya koşar ama gördüklerine inanamaz. Evin hırkasının cebinde bir bebek kollarını açmış umutla ona gülümsemektedir. Aklında bir dolu soruyla onu alıp içeri girer. Ancak bu karda kışta nasıl geldiğini çözemez. Bu sırada Çiya ülkesindeki bebek taşıma yarışında yolunu kaybeden Benek Kanat, çatıda kendine gelir ve bebeği kaybettiğini düşünür.

Bu eğlenceli ve farkındalık dolu hikâyede yer alıp tortilla bebeğin ailesine kavuşmasına yardım edebilirsin. Unutamayacağın bir maceraya atılmaya hazır mısın?