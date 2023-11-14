Banu Parlak soruşturması: Polat çifti ikinci kez tutuklandı

Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına karar verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat, 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına karar verdi.

Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi Gölet içerisinde bulunan müşteki Banu Parlak’a ait Banu Parlak Güzellik Salonu'nun aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat üzerlerine atılı birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."

POLAT ÇİFTİ BAŞKA BİR SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.