Barajlardaki su seviyesi tehlike sınırını geçti: "İstanbul'un 2 aydan az suyu kaldı"

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki azalma devam ediyor. Barajların doluluk oranı yüzde 29.78'e düştü. Bu, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, barajlardaki su seviyesinin artık tehlike sınırını geçtiğini belirterek, "Su kesintileri kapıda. İki aydan az suyumuz kaldı" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek yüzde 29.78'e geriledi.

Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 19,23, Terkos'ta yüzde 15,97, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Alibey'de yüzde 12,64, Büyükçekmece'de yüzde 9,16, Ömerli'de yüzde 62,62, Darlık'ta yüzde 44,37, Elmalı'da yüzde 19,67, Pabuçdere'de yüzde 3,84 ve Kazandere'de yüzde 9,35 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 258 milyon 68 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Kaynak: İSKİ

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 29 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 69,56, 2016'da yüzde 53,33, 2017'de yüzde 63,07, 2018'de yüzde 62,84, 2019'da yüzde 59,74, 2020'de yüzde 47,94, 2021'de yüzde 58,57, 2022'de yüzde 58,9 iken bugünkü oran yüzde 29,78 ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk en son 2 Kasım 2020 yılında yüzde 30'un altına düşmüştü. O dönemde barajlarda ölçülen su miktarı 29.79 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İSKİ

"İSTANBUL'UN 2 AYDAN AZ SUYU KALDI"

AA'ya konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlarda su açığının kuraklığın en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nin eylülden beri su alamadığını belirten Özdemir, "Bu durum barajlardaki doluluk oranı düşürdü. Yeşilçay ve Melen'den şu ana kadar 525 milyon metreküp su çekildi. Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz" diye konuştu.

Özdemir, İstanbul'un barajlarının artık alarm verdiğini vurgulayarak, "Barajlardaki su seviyesi artık tehlike sınırını geçti. Su kesintileri kapıda. İki aydan az suyumuz kaldı. İstanbul'un nüfusu çok yüksek. Bu nüfusu bu barajlar kaldırmaz. El Nino ve iklim değişikliği, yağışların azalmasının en büyük göstergesi. Artık tedbirlerin alınması lazım. Artık yağmur suyunun biriktirilmesi şart" değerlendirmesinde bulundu.

TASARRUF UYARISI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle tasarruf uyarısı yapıyor.

Kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığı bildiren İSKİ, "Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım" çağrısını yapıyor.

SU TASARRUFU ÖNERİLERİ

İSKİ ayrıca yurttaşlara su tasarrufu için önerilerde de bulunuyor. İSKİ'nin sıraladığı tasarruf önerilerinden öne çıkanlar şöyle:

>> Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın, yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

>> Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın. El ve yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın.

>> Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

>> Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın, her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

>> Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın, yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın.