Barbenheimer filmi geliyor

2023 yılının en iyi açılışını yapan Barbie ile Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, Barbenheimer ismiyle tek bir filmde buluşacağı doğrulandı.

21 Temmuz'da vizyona giren ve seyirciyi ikiye bölerek gişelerde kıyasıya rekabet eden Barbie ve Oppenheimer filmleri, aynı evrende buluşuyor.

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.

"Barbenheimer" etkisinin yansıması olarak özel tasarım tişörtler, posterler hazırlandı. Barbie filmine pembe giyerek gidenler, Oppenheimer'ın şapkasını takarak atom bombasının yapılışını izledi.

NTV'nin aktardığı habere göre, şimdiden adını sinema tarihine yazdıran "Barbenheimer" etkisi beyazperdeye taşınıyor. Yönetmen ve yapımcı Charles Band, "Barbenheimer" filmi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapımcı film hakkında "İnsanları bir araya getiren ve eğlendiren komik, havalı, zekice hazırlanmış ve biraz da garip bir film yapmak istiyorum" dedi.

Hiçbir ortak noktası olamayan iki filmi bir araya getireceklerini açıklayan yapımcı, çekimlerin 2024 yılında başlayacağını duyurdu.

BARBENHEIMER FİLMİNİN KONUSU

Dolltopia'da yaşayan ve bir oyuncak olan Dr. Bambi J Barbenhemier adlı bilim insanı, gerçek dünyaya gider ve insanların en karanlık yüzünü görür ve nükleer bir bomba yaparak her şeyi yok etmek ister.

Düşük bütçeli korku filmleri yapan yapımcı Charles Band; "Puppet Master," "Ghoulies," "Trancers," "Demonic Toys" ve "Evil Bong" gibi filmlere imza attı. Filmin oyuncu kadrosu ve yönetmeni hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.