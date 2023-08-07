Barbie'nin gişe hasılatı 1 milyar doları aştı

Warner Bros, "Barbie" filminin küresel hasılatının 21 Temmuz'dan bu yana 1 milyar doları aştığını açıkladı. Aynı gün vizyona giren "Oppenheimer" ise 500 milyon doları geçti.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’li "Barbie" filminin küresel hasılatı 1 milyar doları aştı.

Discovery'nin bir birimi olan Warner Bros. Pictures'ın açıklamasına göre, hasılat rekorları kıran film Barbie, 21 Temmuz'daki ilk gösteriminden bu yana dünya çapında gişe bilet satışlarında 1 milyar doları aştı.

Warner Bros. yaptığı açıklamada, fantastik komedi filminin ABD ve Kanada'da yurt içi sinemalardan 459 milyon dolar ve yurt dışından 572,1 milyon dolar hasılat yaparak toplam 1,0315 milyar dolar hasılat elde ettiğini belirtti.

OPPENHEIMER 500 MİLYON DOLARI AŞTI

"Barbie" ile aynı gün vizyona giren, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı "Oppenheimer" ise toplamda 552,9 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını da kazandırdı.