'Barbie' yılın en iyi açılış yapan filmi oldu

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie", 2023'ün en iyi açılışı yapan filmi oldu.

Greta Gerwig'in yönettiği, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı "Barbie" filmi, hafta sonu ABD'de 155 milyon dolar hasılat elde etti.

Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği ve bütçesi 145 milyon dolar olan film, dünya çapında ise 337 milyon dolar hasılata ulaştı.

Böylece "Barbie", 2023 yılının en iyi açılışını yapan yapım oldu.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig ise Barbie'nin açılış hasılatı ile Hollywood tarihine geçti. Gerwig, en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen olarak rekor kırdı.

FİLM HAKKINDA

"Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor.

Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.