Barcelona Başkanı Laporta'ya soruşturma: Hakemlere rüşvet verdiği iddia ediliyor

La Liga temsilcisi Barcelona'nın Kulüp Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında iddiasıyla soruşturma açıldı.

Laporta'nın hakemlere rüşvet verdiği öne sürülüyor.

Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonu'nun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon avrodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.