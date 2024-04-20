Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi: Sezon sonu ayrılabilir

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın sezon sonu Katalan ekibinden ayrılacağı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde 7 sezon forma giydiği ve kaptanlık yaptığı Manchester City'den ayrılarak bedelsiz olarak Barcelona'ya katılan İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibindeki kariyeri kısa sürebilir.

Todofichajes'ta yer alan habere göre İlkay Gündoğan'a Atletico Madrid talip oldu. Haberde Diego Simeone'nin İlkay'ın kadroya katılmasını istediği ve transferin bu sezon kiralık olarak Barcelona'da forma giyen Joao Felix takasıyla da gerçekleşebileceği de vurgulandı.

TAKIM ARKADAŞINI ELEŞTİRMİŞTİ

İlkay, takımının kendi sahasında PSG'ye 4-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maçından ardından özeleştiride bulunmuş, Barcelona 1-0 öndeyken 30. dakikada oyundan atılan takım arkadaşı Ronald Araujo'nun müdahalesini eleştirmişti.

İlkay, pozisyonla ilgili "Topa müdahale edip etmeyeceğiniz konusunda net olmalısınız. Emin değilseniz kalecine şans verin. Her şey bizim elimizdeydi ve kolayca kaçmasına izin verdik. Hayal kırıklığı yaratan şey bu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, İlkay'ın açıklamalarıyla ilgili "Düşündüklerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Saygı duyulması gereken değerlerim var" demişti.

İlkay'ın bu sezonun ardından Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

İlkay bu sezon Barcelona ile çıktığı toplam 42 resmî maçta 5 gol 11 asist kaydetti.