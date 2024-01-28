Barcelona'da Xavi'den ayrılık kararı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Xavi, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var" dedi.

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, 5-3'lük Villarreal yenilgisi sonrası ayrılık kararı aldı.

Villarreal maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Xavi, sezon sonunda görevinden ayrılacağını söyledi.

Xavi açıklamasında, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum. Başkan Joan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. O, harika biri" ifadelerini kullandı.

"YENİLGİNİN SORUMLUSU BENİM"

NTV Spor'un aktardığına göre Villarreal maçının ardından DAZN'a açıklamalarda bulunan Xavi, bu yenilginin kendileri için utanç verici olduğunu söyledi.

Xavi açıklamasında, "Hatalarımızdan dolayı kaybettik. Penaltı mazeret değil. Yenilginin sorumlusu benim. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçı kaybetmenin açıklaması yok. Takım çok etkilendi ama bundan kurtulmamız lazım" diye konuştu.

La Liga'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, bu sezon zirvenin uzağında kaldı.

22 hafta sonunda 8 maçta puan kaybı yaşayan Barcelona 44 puana sahip.

Lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde yer alan Barcelona, ikinci sıradaki Girona'ın 8 puan ardında üçüncü sırada yer alıyor.