Barcelona Dani Alves’i ‘Efsaneler’den çıkarttı

Spor Servisi

Barcelona, kulüp efsaneleri listesinde adı bulunan Dani Alves için radikal bir karar aldı. İspanya La Liga ekibi Barcelona, cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcusu Dani Alves’i kulüp tarihindeki efsane statüsünden çıkardı.

Daha önce Barcelona’da forma giyen eski futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu doğrultuda Diario Sport’un haberine göre; Barcelona, kararın resmi olarak açıklanmasının ardından Dani Alves’i 102 eski futbolcunun bulunduğu ‘Barcelona Efsaneleri Listesi’ grubundan çıkardı. 2008’den 2016’ya kadar ilk dönem olmak üzere 2021-2022 arasında da Barcelona formasını giyen Alves, Katalan ekibinde 408 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 105 asist yapan Dani Alves, kulübüyle 23 kupa sevinci yaşadı.