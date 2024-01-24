Barikatlar kalkmayacak

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Fransız çiftçilerin traktörleri ve kamyonlarıyla birlikte düzenledikleri gösteriler sürüyor. Sendikalar, maliyetleri düşürmesi ve bazı düzenlemeler getirmesi için hükümete çağrıda bulundu. Jeunes Agriculteurs (Genç Çiftçiler) Sendikası Başkanı Arnaud Gaillot, "Başbakan somut açıklamalar yapmadığı sürece barikatları kaldırmayacağız. Konuşma zamanı sona erdi, harekete geçmek gerekiyor" dedi.

Fransız polisi ülkenin güneybatısındaki Ariege bölgesinde bir aracın barikata çarpması sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Çiftçilerin eylemleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un atadığı yeni Başbakan Gabriel Attal için ilk ciddi sınav niteliğinde. Sendika yetkililerinin önceki akşam Attal ile görüşmelerinden saatler sonra, çiftçiler traktörleriyle Fransa'nın güneyindeki A7 otoyolu da dahil olmak üzere birçok yolu kapattılar.

Fransız çiftçiler, fiyat baskısını ve çevresel düzenlemelerin sıkılaştırılmasını da protesto ediyorlar.